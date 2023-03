Umfrage zur Sicherheit – Bevölkerung von Bülach wünscht sich mehr Velopolizei Von 800 Befragten in Bülach fühlen sich knapp 600 sicher oder eher sicher. Trotzdem wünschen sich viele mehr Polizei auf dem Velo und zu Fuss. Florian Schaer

Die Wandbemalungen in dieser Unterführung beim Bahnhof lassen die Szene auch nicht sicherer wirken. Foto: Sabine Rock

Der Bahnhof und die Unterführungen. Das sind die Orte in der Stadt Bülach, an denen sich die Leute noch am ehesten unsicher fühlen. Das geht aus einer Bevölkerungsbefragung hervor, die die Stadtpolizei im Sommer 2022 vorgenommen hatte. Frage Nummer 6 listete neun Orte auf, für die die Teilnehmenden ihr Sicherheitsempfinden auf einer Skala von 1 (unsicher) bis 5 (sicher) anzukreuzen hatten. Während der Bahnhof für 31 Prozent der Befragten als unsicher oder zumindest eher unsicher gilt, lag dieser Wert bei den Unterführungen bei fast 38 Prozent.