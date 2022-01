Skiferien auf Omikron-Höhepunkt – «Bevor wir Lifte abstellen, machen wir Abstriche bei der Pistenpräparation» Wie werden die Skiferien, falls die Fallzahlen weiter steigen? Die Wintersportorte planen schon mal vor. Konrad Staehelin

Kommen die Gäste, steht genügend Personal zur Verfügung? Die Terrasse des Restaurants Brunnihütte oberhalb von Engelberg OW. Foto: Keystone

Im Hasliberg musste das Panorama-Hotel vorübergehend schliessen, in Grindelwald das Parkhotel Schönegg. In Flims serviert das Restaurant des Schweizerhofs während einer Woche kein Abendessen mehr, der Italiener Lago Torbido im Titlis-Gebiet hat gleich ganz geschlossen, das Restaurant Bühlberg in der Lenk bietet nur noch Selbstbedienung statt Service am Platz an.

Das ist eine kleine Auswahl von Dutzenden Betrieben, denen wegen der sich auftürmenden Omikron-Welle das Personal fehlt. Die Gastronomen und Hoteliers in den Bergen laufen jetzt schon auf dem letzten Zacken. In den nächsten Wochen dürfte sich das Problem nochmals verschärfen.