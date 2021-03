Raub auf Poststelle in Dübendorf – Bewaffneter Mann überfällt Poststelle in Dübendorf Am Freitagabend bedrohte ein bewaffneter Mann eine Angestellte einer Poststelle in Dübendorf und erbeutete wenige hundert Franken. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Die Karte zeigt die Lage der Poststelle, die am Freitagabend überfallen wurde.

Kurz nach 18.00 Uhr betrat am Freitagabend ein dunkel gekleideter Mann die Postfiliale an der Überlandstrasse in Dübendorf. Er zeigte der Angestellten die im Hosenbund eingesteckte Faustfeuerwaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit einer Beute von wenigen hundert Franken verliess er die Post und flüchtete zu Fuss in Richtung Wallisellen, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt.

Polizei sucht Zeugen

Die Fahndung nach dem Täter blieb vorerst erfolglos. Aus diesem Grund werden Personen, welche Angaben zu diesem Vorfall machen können, gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich (Telefon 044 247 22 11) in Verbindung zu setzen.

Der Mann wird auf 25 bis 35 Jahre geschätzt. Er soll ungefähr 175 bis 180 cm gross und von schlanker Statur sein. Er hatte dunkle Haare, blaue Augen und ein längliches Gesicht. Der Täter war mehrheitlich schwarz gekleidet. Seine ebenfalls schwarzen Turnschuhe wiesen ein weisses Muster auf. Ferner trug er eine schwarze Baseball-Cap und eine schwarze Hygiene-Maske. Er sprach schweizerdeutschen Dialekt.