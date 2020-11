Überfall in Dürnten – Bewaffneter Mann überfällt Tankstellenshop Mit einer Stichwaffe bedrohte ein Mann am Sonntagabend eine Angestellte in einem Tankstellenshop in Dürnten. Der Täter ist nach wie vor flüchtig.

Die Kantonspolizei sucht nach Zeugen des Überfalls vom Sonntag in Dürnten. pd / Kantonspolizei Zürich

Kurz nach 20.30 Uhr betrat ein schwarz gekleideter Mann am Sonntagabend mit Kapuzenpullover und Gesichtsmaske einen Tankstellenshop an der Kreuzstrasse in Dürnten. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, bedrohte er eine Angestellte mit einer Stichwaffe und forderte in schweizerdeutscher Sprache die Herausgabe von Bargeld.

Mit einer Beute von einigen tausend Franken flüchtete der Täter aus dem Laden. Verletzt wurde niemand, die umgehend eingeleitete Fahndung nach dem rund 170 bis 180 Zentimeter grossen Mann von schlanker Statur verlief bis jetzt ergebnislos.

mst