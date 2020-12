Räuber in Oberengstringen – Bewaffneter überfällt Tankstellenshop Ein unbewaffneter Mann hat am Dienstagabend in Oberengstringen einen Tankstellenshop überfallen und dabei mehrere hundert Franken Bargeld erbeutet. Verletzt worden ist niemand.

Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Keystone / Symbolbild

Ein maskierter Mann betrat am Dienstagabend kurz nach 20:45 Uhr einen Tankstellenshop an der Zürcherstrasse in Oberengstringen. Er bedrohte die anwesende Verkäuferin verbal, trat zur Kasse und klaute mehrere hundert Franken Bargeld aus der Kasse sowie vier Stangen Zigaretten aus einem Gestell. Anschliessend flüchtete er zu Fuss in unbekannte Richtung, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten blieb anhin ergebnislos. Verletzt wurde niemand.

Polizei sucht nach Zeugen

Der Mann ist zwischen 38 und 45 Jahre alt, zirka 165 bis 170 cm gross und von normaler Statur. Seine Finger waren mit gelbem Klebeband umwickelt, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Er habe eine schwarze Winterjacke, dunkle Hosen und eine schwarze Mütze getragen. Seine schwarzen Schuhe wiesen an den Sohlenseiten weisse Streifen auf. Der Täter sprach fliessend Schweizerdeutsch und machte einen alkoholisierten Eindruck. Sein Gesicht hatte er mit einer blauen Hygiene-Maske bedeckt. Der Mann trug einen Rucksack oder eine Umhängetasche mit sich.

Personen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Raub gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen.

mcp