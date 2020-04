Frau raubt Tankstellen-Shop aus – Bewaffneter Überfall in Leimbach Am Samstagabend, 11. April 2020, erbeutete eine Frau bei einem Raub auf eine Tankstelle im Kreis 2 mehrere hundert Franken Bargeld. Die Stadtpolizei Zürich sucht Zeuginnen und Zeugen. Redaktion

Die Stadtpolizei sucht Zeugen, die den Raubüberfall in Leimbach beobachtet haben. Keystone

Wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt, betrat am Samstagabend kurz vor 21.45 Uhr eine unbekannte Frau den Tankstellenshop an der Soodstrasse 42 in Zürich-Leimbach und bedrohte den Verkäufer mit einer Faustfeuerwaffe.

Sie forderte die Herausgabe von Bargeld und flüchtete anschliessend mit mehreren hundert Franken Beute in Richtung Adliswil. Die Frau wird gemäss Stadpolizei wie folgt beschrieben: Sie ist zwischen 20-25 Jahre alt, etwa 170 cm gross und hat braune Haut, südländlicher Typus. Sie hatte schwarze, glatte, schulterlange Haare, eine schlanke Statur und sprach gebrochen Deutsch. Sie trug eine schwarze Oberbekleidung mit Kapuze, schwarze Hosen, über der Oberbekleidung ein beiges Gilet und auffällige, violette Schuhe. Weiter trug sie eine schwarze Schirmmütze, über Mund und Nase ein schwarzes Tuch mit weissem Muster. Sie führte eine schwarze Sporttasche mit sich.

Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Personen, die Angaben zur Gesuchten oder zum Vorfall im Tankstellenshop an der Soodstrasse 42, zwischen dem Bahnhof Leimbach und der ARA Adliswil am 11. April 2020, in der Zeit von zirka 21.30 Uhr bis 22.00 Uhr, machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich, Tel. 0 444 117 117 zu melden.