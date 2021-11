Polizeieinsatz in Nürensdorf – Bewaffneter verschanzte sich in Wohnhaus Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat in der Nacht auf Freitag in Nürensdorf für einen Grosseinsatz der Polizei gesorgt. UPDATE FOLGT

Die Strasse zwischen Bassersdorf und Nürensdorf war wegen des Vorfalls ab dem frühen Donnerstagabend gesperrt. Foto: Christian Wüthrich

In Nürensdorf kam es am Donnerstagabend zu einem grösseren Polizeieinsatz wegen häuslicher Gewalt. Dieser dauerte bis tief in die Nacht. Die Strasse zwischen Bassersdorf und Nürensdorf musste ab etwa 17.30 für den Verkehr gesperrt werden.

Laut einem Sprecher der Kantonspolizei Zürich hatte sich ein mit einem Messer bewaffneter auf dem Dach eines Wohnhauses verschanzt. Er habe Drohungen ausgestossen – Polizisten waren mit ihm in Kontakt.

Vor Ort war ein schwer bewaffnetes Sondereinsatzkommando.

