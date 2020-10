Abo «Kultur im Quartier» wurde zur Feier Eglisau lässt Komiker durch die Strassen ziehen

Weil ein Zusammenkommen in Kulturlokalen noch nicht möglich ist, tourten in Eglisau zwei Comedians durch die Quartiere. Gelacht wurde also für einmal nicht in einem Theater, sondern auf dem Spielplatz, in der Burg oder im Wiler.