Bezirk Bülach – Bedeutung der Nahrungsmittelproduktion aufzeigen Im Rahmen von «vo puur zu puur» öffnen am 17. September neun Betriebe aus dem Bezirk Bülach ihre Hoftüren für die Öffentlichkeit.

Romaine Rogenmoser, Manuela Keller, Heidi Meyer und Karin Müller-Wettstein (von links) informierten Ende August über die bevorstehende Veranstaltung «vo puur zu puur». Foto: PD

Zur Medieninformation, die Ende August in Wil stattfand, begrüsste Romaine Rogenmoser, als Vertreterin der Landfrauen, aus dem «vo puur zu puur»-OK die Anwesenden. Sie stellte die teilnehmenden Betriebe, in ihrer Breite ein Abbild des Bezirks, vor. Diverse Highlights für Gross und Klein sind am Veranstaltungstag zu erwarten. Die Öffentlichkeit hat täglich, beim Essen heimischer Nahrungsmittel oder in der Freizeit beim Spazieren entlang von Feldern, Berührungspunkte mit der Landwirtschaft. Trotz diesen Umständen weiss kaum jemand über die Produktion und landwirtschaftliche Themen Bescheid. «Vo puur zu puur» wurde vor 13 Jahren ins Leben gerufen, um die Bedeutung der Nahrungsmittelproduktion aufzuzeigen.

Die Statthalterin hat das Wort

Die Bassersdorferin Karin Müller-Wettstein ist Statthalterin und Präsidentin des Bezirksrats. Selbst auf einem Landwirtschaftsbetrieb aufgewachsen, führte sie den elterlichen Betrieb – nachdem sie einige Jahre Bankerin war, gemeinsam mit ihrem Mann. In der Zwischenzeit hat der Junior die Meisterprüfung bestanden und den Betrieb übernommen.

Seilziehen um die Landwirtschaft

Müller-Wettstein betonte in ihrem Referat, dass die Ansprüche an die Landwirtschaft in den letzten Jahren von allen Seiten gestiegen sind. Dies werde auch im urban geprägten Bezirk Bülach deutlich. Sie sprach gar von einem Seilziehen um die Landwirtschaft.

Es sei nicht immer einfach, diese Belastung auszuhalten, und doch schauen die Landwirtinnen und Landwirte hoffnungsvoll in die Zukunft und bilden sich stetig weiter. Bezogen auf «vo puur zu puur» sei es gemäss Müller-Wettstein wichtig, dass man die Chancen nutzt und der Bevölkerung aufzeigt, was Nahrungsmittelproduktion und damit der Kreislauf der Natur bedeutet.

«Für Konsumentinnen und Konsumenten ist es zentral, darauf zu achten, dass einheimische Lebensmittel gekauft werden. Das ist Klimaschutz, Umweltschutz, Tierschutz und Förderung der Biodiversität in einem», so Müller-Wettstein weiter. Deshalb sei es toll, dass es «vo puur zu puur» gibt.

