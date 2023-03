Schulhaus Hinterbirch – Bezirksrat Bülach schmettert Beschwerde zu Abstimmung ab Ein ehemaliger Stadtparlamentarier störte sich an den Unterlagen zur Abstimmung über eine Schulhauserweiterung in Bülach. Seine Aufsichtsbeschwerde blieb ohne Chance. Daniela Schenker

Dem Urnengang zur Erweiterung der Schulanlage Hinterbirch steht nichts mehr im Weg. Visualisierung: PD

Am 12. März wird in Bülach und den Kreisgemeinden an der Urne über die Erweiterung der Schulanlage Hinterbirch abgestimmt. Dabei soll ein neuer Trakt mit zwölf Schulzimmern entstehen. Vors Volk kommt der Baukredit in Höhe von 30 Millionen Franken. Einen Monat vor der Abstimmung erhielten die Stimmberechtigten die entsprechenden Unterlagen. Noch am gleichen Tag reichte der ehemalige Stadtparlamentarier Daniel Wülser beim Bezirksrat Stimmrechtsbeschwerde ein. Er bemängelte, in der Abstimmungsbroschüre käme die Gegnerschaft, namentlich die IG Stopp Ausbau Hinterbirch, nicht zu Wort. Wülser forderte eine Sistierung der Abstimmung.