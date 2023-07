Wallisellen – Bibeltexte und Kunst mit der Motorsäge Am Sommerfest der Freien Evangelischen Gemeinde Wallisellen wurden als Höhepunkt biblische Worte mit Holz «untersägt». Während Ruedi Kündig aus der Bibel vorlas, sägte seine Frau aus einem Holzstamm Kunstwerke. Freie Evangelische Gemeinde Wallisellen

Wer am Sommerfest der Freien Evangelischen Gemeinde Wallisellen teilnahm, erlebte eine besondere Vorführung. Foto: PD

Während sich Claudia Kündig, geschützt hinter einer Plexiglaswand, mit einer grossen Motorsäge ans Werk machte und die ersten groben Schnitte in einen grossen Baumstamm schnitt, hat Ruedi Kündig die Zuschauer in die Zeit von König Salomo mitgenommen. Diesem König, welcher rund 1000 Jahr vor Christus regierte, wird grosse Weisheit zugeschrieben. Viele seiner Weisheiten sind in der Bibel erhalten geblieben. Mit einer Zusammenstellung dieser Weisheiten hat Ruedi Kündig den Brückenschlag von einer längts vergangenen Zeit ins Heute gemacht. Ein inszeniertes Interview mit König Salomo hat ihn dabei richtiggehend greifbar gemacht.

Währenddessen wurden die Sägen, mit welchen Claudia Kündig hantierte, zunehmend kleiner und der Holzstamm liess schon erste Formen erkennen. Für die Motorsägekunst kommen von grossen Motorsägen bis hin zu kleinen Akku-Sägen alle zum Einsatz.

Zwischen den Vorführungen durften sich zahlreiche Interessierte bei einem Blick hinter die Kulissen die vielfältigen Utensilien anschauen, die Claudia Kündig für ihre Kunst benötigt.

Adler und Eule

In der ersten Vorführung stand das Thema Geld im Mittelpunkt. Passend zum biblischen Sprichwort «Schneller als ein Adler fliegen kann, ist das Geld plötzlich weg. Wer aber Mitleid zeigt und den Armen hilft, der wird reichlich gesegnet sein», sägte Claudia Kündig einen Adler aus dem Holzstamm.

Bei der zweiten Vorführung entstand eine Eule, welche nach dem Sägen mit einem Brenner noch eine Patina verliehen erhielt. Die Eule ist ein Symbol der Weisheit und repräsentiert die Geschichte von König Salomo, welcher sich am allermeisten viel Weisheit wünschte.

Aus diesem Holzstamm fertigte Claudia Kündig ein Kunstwerk. Foto: PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.