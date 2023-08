SBB-Linie durch das Wehntal – Biber gräbt Loch und gefährdet Zuglinie An der Bahnlinie entlang der Surb hat der Biber eine beachtliche Höhle gegraben. Jetzt diskutieren Fachleute die Situation wöchentlich vor Ort. Andrea Söldi

Die Sicherheit ist zwar zurzeit nicht gefährdet. Aber das Loch unter dem Bahntrassee muss aufgefüllt werden. Foto: Andrea Söldi

Seit etwa zweieinhalb Jahren wohnen wieder Biber im Wehntal. An der Surb hat eine Biberfamilie bereits mehrfach Dämme gebaut, um den Bach zu stauen. Nun ist in Schleinikon zudem ein knapp ein Meter breites Loch direkt unter dem Bahntrassee sichtbar, das einen ziemlich bedrohlichen Eindruck erweckt. Gemäss einem Dokument mit über 60 Seiten zum Thema «Biber und SBB-Bahninfrastruktur» handelt es sich dabei um eine Grabung in einem nicht tolerierbaren Bereich. Die Entwicklung an dieser Stelle wird derzeit jede Woche von Fachleuten vor Ort genaustens beobachtet. Es werden Massnahmen diskutiert, um die Sicherheit des Zugverkehrs zu gewährleisten.