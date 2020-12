Zeitungsbericht – Biden will pensionierten General als Verteidigungsminister Der frühere General Lloyd Austin soll vom gewählten Präsidenten Joe Biden zum neuen Verteidigungsminister ernannt werden, wie eine US-Zeitung schreibt.

War Kommandant der US-Streitkräfte im Nahen Osten: General Lloyd Austin. (Archivbild) Reuters/Saas Shalash

Der gewählte US-Präsident Joe Biden will weitere Schlüsselpositionen mit Vertrauten aus seiner Zeit als Vizepräsident unter dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama besetzen. Der pensionierte General Lloyd Austin soll das Amt des Verteidigungsministers übernehmen, berichtete die Zeitung «Politico» am Montag. Austin war Kommandant der US-Streitkräfte im Nahen Osten unter Obama. Biden kündigte an, er wolle am Freitag seinen neuen Verteidigungsminister benennen.

Reuters/chk