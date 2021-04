Vor dem Abflug aus dem Kriegsgebiet: US-Marines in der afghanischen Provinz Helmand. Foto: Manpreet Romana (AFP)

Mehr Symbolik geht kaum: Exakt 20 Jahre nach den Anschlägen vom 11. September 2001 will Joe Biden die US-Soldaten in Afghanistan nach Hause holen. Aus Sicht des Präsidenten sind die Amerikaner schon viel zu lange dort und das Ergebnis ihres längsten Kriegs viel zu dürftig. Jetzt stehen neue Aufgaben an, China, Russland und das Klima, so die Sicht des Weissen Hauses.

Der Krieg in Afghanistan ist in den USA längst so unpopulär, wie jener in Vietnam es war. Auch damals kämpfte man in einem Krieg, den man nicht gewinnen konnte. Wie in Vietnam hatten die USA in Afghanistan Unsummen in den Aufbau einer Armee gesteckt, die die Feinde Amerikas bekämpfen und das eigene Land stabilisieren sollte. Das kostete mehr als 2000 US-Soldaten das Leben. Heute sind die Taliban wieder die stärkste militärische und auch politische Kraft im Land.