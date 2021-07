Cyberkriminalität – Biden erwägt Gegenschlag nach Angriffen der Hackergruppe Die jüngste Welle von Hackerattacken durch die Gruppe REvil wird in Washington als direkte Provokation Moskaus gesehen. US-Präsident Joe Biden plant offenbar Gegenmassnahmen. Hubert Wetzel

Man werde Russland eine Antwort «zukommen lassen», sagte Joe Biden. Foto: Keystone

Nur wenige Wochen nach seinem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin steht Joe Biden vor einer folgenschweren Entscheidung: Wie soll er auf die anhaltenden Hackerattacken einer von Russland aus operierenden Gruppe von Cyberkriminellen antworten? Bei dem Gespräch mit Putin in Genf vor einem Monat hatte der US-Präsident klargemacht, dass die USA derartige Angriffe auf Firmen und Regierungsbehörden im Westen künftig beantworten würden. Die jüngste Welle von Hackerattacken durch die Gruppe, die sich REvil nennt, wird in Washington dementsprechend als direkte Provokation gesehen. Am Mittwoch traf sich Biden daher mit ranghohen Beamten aus dem Aussen-, dem Justiz- sowie dem Heimatschutzministerium, um über einen möglichen Gegenschlag zu beraten.