«Für Todesfälle verantwortlich» – Biden geisselt soziale Netzwerke wegen Corona-Falschinfos Vor allem Facebook kämpfe nicht energisch genug gegen Fakenews zur Pandemie und zu den Impfungen, sagte die Sprecherin des Weissen Hauses.

«Sie töten Menschen»: US-Präsident Joe Biden macht Onlinenetzwerken happige Vorwürfe. AFP/Olivier Douliery «Jeder hat eine Rolle zu spielen, um sicherzustellen, dass es genaue Informationen gibt», betont Bidens Sprecherin. Getty Images via AFP/Chip Somodevilla 1 / 2

Darum gehts Infos einblenden Harte Vorwürfe: US-Präsident Joe Biden macht Onlinenetzwerke für die Verbreitung von Falschinformationen zur Corona-Pandemie verantwortlich.

«Sie töten Menschen», sagte Biden in Washington.

Die Sprecherin des Weissen Hauses, Jen Psaki, warf insbesondere Facebook vor, nicht energisch genug gegen Falschinformationen zur Pandemie und den Impfungen vorzugehen.

US-Präsident Joe Biden hat harte Vorwürfe gegen die Onlinenetzwerke wegen Falschinformationen zur Corona-Pandemie erhoben. Er beschuldigte die Netzwerke am Freitag, als Kanäle für Falschinformationen zur Pandemie und den Impfungen für Todesfälle verantwortlich zu sein: «Sie töten Menschen», sagte Biden in Washington über die Netzwerke.

Die Sprecherin des Weissen Hauses, Jen Psaki, warf insbesondere Facebook vor, nicht energisch genug gegen Falschinformationen zur Pandemie und den Impfungen vorzugehen. Das Unternehmen tue nicht genug, sagte sie. «Jeder hat eine Rolle zu spielen, um sicherzustellen, dass es genaue Informationen gibt», betonte Bidens Sprecherin.

Facebook wies die Kritik scharf zurück: «Wir lassen uns nicht von Anschuldigungen ablenken, die nicht von den Fakten gedeckt sind», erklärte der US-Internetkonzern. «Die Fakten zeigen, dass Facebook dabei hilft, Leben zu retten. Punkt.»

USA: Infektionen und Todesfälle nehmen zu

Das Unternehmen hob hervor, dass weltweit mehr als zwei Milliarden Menschen auf Facebook zuverlässige Informationen über die Pandemie und die Corona-Impfungen erhalten hätten. Zuvor hatte Facebook bereits angekündigt, «aggressiv» gegen Falschinformationen über das Coronavirus und die Impfungen vorgehen zu wollen.

Die Zahlen der Corona-Neuinfektionen und Todesfälle haben in USA zuletzt wieder deutlich zugenommen. Im Schnitt der vergangenen sieben Tage wurden mehr als 26’300 Neuansteckungen verzeichnet, das war ein Anstieg um 70 Prozent im Vergleich zu den sieben Tagen davor. Die Durchschnittszahl der Corona-Toten in den vergangenen sieben Tagen lag bei 211, eine Zunahme um 26 Prozent.

Biden hob nun hervor, dass das Coronavirus eine Bedrohung nur für Menschen sei, die sich nicht impfen liessen: «Die einzige Pandemie, die wir haben, ist die unter Nicht-Geimpften.»

«Pandemie der Ungeimpften»

Nach Angaben von US-Gesundheitsbeamten trifft der aktuelle Anstieg der Corona-Toten im Land nahezu ausschliesslich Menschen, die noch nicht geimpft waren. «Es zeigt sich eine klare Botschaft: Das hier wird zur einer Pandemie der Ungeimpften», sagte die Chefin der Krankheitsbekämpfungsbehörde CDC, Rochelle Walensky.

Corona-Impfstoffe sind in den USA mittlerweile nahezu überall verfügbar. Die nach wie vor relativ niedrigen Impfquoten im Land sind vor allem auf die weit verbreitete Impfskepsis zurückzuführen. Impf-Gegner, darunter häufig Vertreter der oppositionellen Republikanischen Partei, heizen diese Skepsis in den Onlinenetzwerken an.

AFP/chk

Fehler gefunden?Jetzt melden.