Angriffige Rede – Biden gibt den dunklen Ritter Joe Biden nennt Donald Trump eine Bedrohung für die Demokratie. Demokraten feiern ihn als Superhelden, Republikaner reden von Nazi-Propaganda. Fabian Fellmann aus Washington

In einer eindringlichen und angriffslustigen Rede hat US-Präsident Joe Biden vor dem Niedergang der amerikanischen Demokratie durch seinen Vorgänger Donald Trump gewarnt. Foto: Keystone

Es war ein wahrlich bemerkenswerter Auftritt von Joe Biden am Donnerstagabend vor der geschichtsträchtigen Independence Hall in Philadelphia. Die Glocken schlugen die achte Abendstunde, da öffnete sich deren Tür und gab den Blick auf eine grosse USA-Fahne frei. Heraus traten zwei Marines in ihren zeremoniellen Uniformen, die sich zu beiden Seiten der Tür aufstellten. Der Präsident der Vereinigten Staaten erschien in der Tür, Hand in Hand mit seiner Frau.