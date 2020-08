Krawalle prägen US-Wahlkampf – Biden gibt Trump die Schuld an tödlicher Gewalt Der demokratische Herausforderer greift den Präsidenten in bemerkenswerter Schärfe an – er wirft ihm Unfähigkeit, Versagen und die Ermutigung zu Gewalt vor. Hubert Wetzel

Joe Biden bei seiner Rede am Montagnachmittag in Pittsburgh: «Präsident Trump ermutigt auf fahrlässige Weise Gewalt.» KEYSTONE

Das Wort «Krieg» kommt in Stellungnahmen von politischen Kandidaten in den USA nicht oft vor, jedenfalls nicht, um die Stimmung im eigenen Land zu beschreiben. Doch am Wochenende stand es in einer Erklärung von Joe Biden. «Wir dürfen kein Land werden, das gegen sich selbst Krieg führt», warnte der Demokrat. «Ein Land, das hinnimmt, dass amerikanische Landsleute getötet werden, die anderer Meinung sind.»

Und im Satz danach sagte Biden auch deutlich, wem er dafür die Schuld gibt, dass die Vereinigten Staaten in dieser Lage sind: «Das ist das Amerika, das Präsident Trump will.» Gemessen daran, dass Biden es sorgfältig vermieden hatte, in seiner Parteitagsrede den Namen des amtierenden Präsidenten auch nur ein einziges Mal auszusprechen, war das eine bemerkenswert scharfe und offene Attacke.

Tathergang ist noch unklar

Biden reagierte mit der Erklärung auf die gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen linken Demonstranten und rechten Trump-Anhängern am Wochenende in Portland, Oregon. Dabei war ein Mann namens Aaron Jay Danielson erschossen worden, der offenbar auch unter dem Namen Jay Bishop auftrat und einer rechten Miliz angehört oder nahegestanden haben soll, die sich «Patriot Prayer» nennt. Er war bewaffnet und in Militärkleidung in Portland unterwegs gewesen. Der Todesschütze soll ein Mann sein, der sich selbst als Antifaschist bezeichnet und zur linken Szene in Portland gehört.

Anhänger der rechten Miliz «Patriot Prayer» trauern in Portland um ihren gestorbenen Kollegen. Foto: Reuters/Mathieu Lewis-Rolland

Der tödliche Zwischenfall in Portland war bereits der zweite binnen weniger Tage. In der Woche zuvor hatte ein 17 Jahre alter Angehöriger einer Bürgerwehr in der Stadt Kenosha in Wisconsin zwei Männer erschossen, die an einer «Black Lives Matter»-Demonstration teilgenommen hatten. In allen Fällen ist der genaue Tathergang noch nicht geklärt. Inwieweit die Schüsse Teil von direkten Auseinandersetzungen zwischen Tätern und Opfern waren, ob sie mit Tötungsabsicht oder in Notwehr abgegeben wurden, ist noch unklar.

Biden versuchte in seiner Erklärung, dem – durch nichts belegten – Vorwurf der Republikaner entgegenzutreten, er sympathisiere auf irgendeine Art mit der Gewalt, mit den Plünderungen und Brandstiftungen, von denen in den vergangenen Wochen etliche «Black Lives Matter»-Proteste begleitet wurden. Ich verurteile Gewalt jeder Art und durch jeden, ob sie von links oder rechts kommt», schrieb Biden. «Wenn man loszieht, um Krawall zu machen, dann ist das kein friedlicher Protest.»

In Portland mischen sich friedliche Demonstranten mit Krawallanten. Joe Biden verurteilte die gewalttätigen Proteste deutlich. Foto: Reuters

Das sind deutlichere Worte, als man sie bisher vom Präsidenten zu hören bekommen hat. Trump hatte am Wochenende ineinem Tweet seine Anhänger, die in einem Autokonvoi in die Innenstadt von Portland gefahren waren, als «grossartige Patrioten» gelobt. Dabei war absehbar, dass es zu Zusammenstössen zwischen den Trump-Leuten und Gegendemonstranten kommen würde – Portland ist als linke Hochburg bekannt, der Konvoi war eindeutig als Provokation gemeint. Am Sonntagmorgen verschickte Trump dann einen Tweet, in dem er sein Bedauern über den Tod des Milizionärs in Portland ausdrückte. «Rest in Peace, Jay!», schrieb der Präsident.

Trump will am Dienstag in Kenosha mit Vertretern der Polizei sprechen und die Schäden besichtigen, die durch die jüngsten Ausschreitungen entstanden sind. Die Krawalle in der Stadt hatten nach einem Polizeieinsatz begonnen, bei dem ein weisser Polizist einem Schwarzen mehrmals aus nächster Nähe in den Rücken geschossen hatte. Das Opfer hat überlebt, wird aber voraussichtlich gelähmt bleiben.

«Trump ermutigt Gewalt»

Biden hielt am Montagnachmittag in Pittsburgh eine knapp halbstündige Rede zur aufgeladenen Stimmung in den USA und warf dem Trump dabei Unfähigkeit und Scheitern vor – in der Corona-Krise wie in der Reaktion auf die anhaltenden gewaltsamen Proteste in amerikanischen Städten. «Dieser Präsident kann die Gewalt nicht beenden», sagte Biden in einem Saal der Carnegie-Mellon-Universität vor Kameras, aber ohne Publikum. Er mache die Situation nicht besser, sondern immer schlimmer. Trump habe darin versagt, Amerika vor der rasanten Ausbreitung des Coronavirus zu schützen. Jetzt setze er auf «Law and Order», auf Recht und Ordnung, und betreibe eine Politik der Angst: «Je mehr Chaos und Gewalt, desto besser ist es für Trumps Wiederwahl.»

Joe Biden auf dem Weg nach Pittsburg, wo er seine scharfe Rede gegen Donald Trump hielt. Foto: Keystone/Carolyn Kaster

In seiner Erklärung vom Wochenende machte Biden bereits klar, dass er dem Präsidenten ein wesentliches Mass an Mitschuld an den Gewaltausbrüchen der vergangenen Tage gibt. «Was glaubt Präsident Trump, wird passieren, wenn er weiterhin die Flammen des Hasses und der Spaltung in unserer Gesellschaft anfacht?», schrieb Biden. «Er ermutigt auf fahrlässige Weise Gewalt.»

Und dann verwendete Biden wieder das Wort, das seiner Ansicht nach offenbar die Lage in den USA zwei Monate vor der Wahl treffend beschreibt: Trump «mag glauben, dass Krieg auf unseren Strassen seine Wiederwahlchancen verbessert, aber das hat nichts mit präsidentieller Führungsstärke zu tun – oder auch nur einfachem menschlichen Mitgefühl».



Trump droht erneut mit Einsatz von Sicherheitskräften in Portland Infos einblenden Angesichts anhaltender Proteste in Portland hat US-Präsident Donald Trump dem Bürgermeister der Stadt erneut mit einem Einsatz von Sicherheitskräften des Bundes gegen dessen Willen gedroht. «Portland ist ein Chaos, und das schon seit vielen Jahren. Wenn dieser Witz eines Bürgermeisters es nicht aufräumt, werden wir reingehen und es für sie tun!», schrieb Trump am Montag auf Twitter. Der zu den Demokraten gehörende Bürgermeister Ted Wheeler hat einen solchen Einsatz abgelehnt. In einem offenen Brief an Trump hatte er am Freitag geschrieben: «Wir wissen, dass Sie zu dem Schluss gekommen sind, dass Bilder von Gewalt oder Vandalismus Ihre einzige Chance auf eine Wiederwahl sind.» Der amtierende Vize-Heimatschutzminister Ken Cuccinelli sagte dem Sender Fox News am Montag, Trump gehe es nur um «Frieden» in Portland. Man sei bereit für einen Einsatz von Sicherheitskräften in der Stadt, «um endlich ein Ende der seit drei Monaten andauernden Gewalt herbeizuführen». Cuccinelli sagte mit Blick auf den Demokraten Wheeler: «Wir haben es mit einem Bürgermeister zu tun, der Präsident Trump mehr hasst, als er die Menschen in Portland liebt.» Im Juli war es nach der Entsendung von Sicherheitskräften des Bundes zu schweren Zusammenstössen mit Demonstranten in Portland (Oregon) gekommen. Die Trump-Regierung hatte die Entsendung damals mit dem Schutz eines Gerichtsgebäudes des Bundes begründet. Die Regierung hatte Ende Juli angekündigt, die Sicherheitskräfte in Phasen abzuziehen. In Wheelers Brief an Trump hiess es, der damalige Einsatz habe die Lage deutlich verschlimmert. «Ihr Angebot, diese Katastrophe zu wiederholen, ist ein zynischer Versuch, Angst zu schüren und uns von der wirklichen Arbeit in unserer Stadt abzulenken.» (sda)

(Mit Material der Agentur SDA)