Wegen russischem Militäraufmarsch – Biden schlägt Putin in Telefonat Gipfeltreffen vor Der US-Präsident hat dem russischen Staatschef inmitten angespannter Beziehungen ein Gipfeltreffen in einem Drittstaat vorgeschlagen.

US-Präsident Joe Biden spricht während dem wöchentlichen Briefing im Oval Office im Weissen Haus. (9. April 2021) Foto: Jim Watson (AFP)

Vor dem Hintergrund des russischen Truppenaufmarschs an der Grenze zur Ukraine hat US-Präsident Joe Biden Kremlchef Wladimir Putin ein Gipfeltreffen vorgeschlagen. Biden habe den Vorschlag über einen Gipfel in einem Drittland in den kommenden Monaten in einem Telefonat mit Putin am Dienstag unterbreitet, teilte das Weisse Haus mit.

Update folgt..

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.