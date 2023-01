Wisse nicht, was drinstehe – Biden «überrascht» über Regierungsakten in ehemaligem Büro US-Präsident Joe Biden hat sich «überrascht» vom Fund vertraulicher Regierungsakten in einem ehemals von ihm genutzten Büro gezeigt.

1 / 4 Nach dem Fund der Geheimdokumente in seinem ehemaligen Büro, zeigt sich US-Präsident Joe Biden überrascht. (Archivbild) IMAGO/ZUMA Press

Dies sei sein Empfinden gewesen, als er informiert worden sei, dass seine Anwälte die Akten gefunden hätten, sagte Joe Biden am Dienstag (Ortszeit). Zuvor hatte der ranghöchste Republikaner des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses eine «Schadensfeststellung» mit Blick auf den Fund eingefordert.

Seine Anwälte hätten getan, was sie müssten, als sie die Entdeckung unverzüglich dem Nationalarchiv gemeldet hätten, sagte Biden zu Reportern in Mexiko-Stadt, wo er sich im Rahmen eines Gipfeltreffens der USA mit Mexiko und Kanada befand. Er sei überrascht, dass die Regierungsakten in das Büro mitgenommen worden seien und wisse nicht, was in ihnen stehe. Das Justizministerium prüft die Angelegenheit.

«Kleine Zahl als vertraulich gekennzeichneter Dokumente»

Sonderermittler Richard Sauber hatte gesagt, dass eine kleine Zahl als vertraulich gekennzeichneter Dokumente gefunden worden sei, als Bidens persönliche Anwälte ein Büro geräumt hätten, das der Präsident nach dem Ende seiner Vizepräsidentschaft unter Barack Obama im Jahr 2017 bis zur Zeit vor dem Beginn seines Präsidentschaftswahlkampfs im Jahr 2019 nutzte.

Bidens Anwälte hätten unverzüglich das Büro des Rechtsberaters des Weissen Hauses benachrichtigt. Dieses habe wiederum das Nationalarchiv informiert, das die Dokumente tags darauf übernommen habe. Seit der Entdeckung hätten Bidens persönliche Anwälte mit dem Nationalarchiv und dem Justizministerium zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass jegliche Dokumente der Regierung von Ex-Präsident Barack Obama und seines Vizepräsidenten Joe Biden sich ordnungsgemäss im Besitz des Nationalarchivs befänden, sagte Sauber.

