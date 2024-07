Biden tritt wieder auf – «Die USA sind eine Nation der Gesetze, nicht der Könige und Diktatoren»

Joe Biden sieht die Demokratie in den USA bedroht, nachdem der Oberste Gerichtshof US-Präsidenten weitgehende Immunität zugesprochen hat. In einer Rede in Austin, Texas, tritt er energisch für Veränderungen des Supreme Court ein.