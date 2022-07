US-Präsident plant Executive Order – Biden will Zugang zu Abtreibung per Dekret schützen Nach dem Entscheid des Obersten Gerichts will der US-Präsident die Rechte von Frauen nun mit einer Executive Order erhalten – bis der Kongress ein entsprechendes Bundesgesetz beschliesst.

US-Präsident Joe Biden reagiert auf die Entscheidung des Supreme Courts und will die Rechte von Frauen per Dekret schützen. Foto: Michael Reynolds (Keystone/EPA)

Zwei Wochen nach der Entscheidung des Obersten US-Gerichts zum Abtreibungsrecht will US-Präsident Joe Biden die Rechte von Frauen per Regierungsdekret stärken. «Präsident Biden hat deutlich gemacht, dass die einzige Möglichkeit, das Recht der Frau auf eine freie Entscheidung zu sichern, darin besteht, dass der Kongress ein entsprechendes Bundesgesetz verabschiedet», teilte das Weisse Haus am Freitag mit.

Biden rief die amerikanische Bevölkerung deshalb bereits dazu auf, bei den Kongresswahlen im November mehr Abgeordnete zu wählen, welche das Abtreibungsrecht auf Bundesebene schützen wollen, da er die Entscheidung des Supreme Courts nicht im Alleingang umkehren kann.

Bis es soweit sei, werde er alles in seiner Macht Stehende zu tun, um die reproduktiven Rechte zu verteidigen und den Zugang zu sicheren und legalen Schwangerschaftsabbrüchen zu schützen. Biden wird die Executive Order nach Angaben des Weissen Hauses noch am Freitag unterzeichnen.

Demnach soll das Gesundheitsministerium den Zugang zu Verhütungsmitteln und medikamentösen Schwangerschaftsabbrüchen sicherstellen, hiess es in der Mitteilung des Weissen Hauses. Zudem sollen die Daten von Frauen, die sich über Abtreibungen informieren, besser geschützt werden.

SDA/anf

Fehler gefunden?Jetzt melden.