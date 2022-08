Ein Jahr nach Taliban-Sieg – Bidens Albtraum kehrt zurück Es läuft gerade gut für den US-Präsidenten. Auch darum will sein Team die Bilder des chaotischen Abzugs aus Kabul umdeuten – ein ambitioniertes Unterfangen. Christian Zaschke aus New York

Chaos auf dem internationalen Flughafen von Kabul: Hunderte Afghaninnen und Afghanen rennen neben einer US-Transportmaschine her, die zur Startbahn rollt. Foto: CNN

Bald wird sich US-Präsident Joe Biden anlässlich der anstehenden Jahrestage wieder mit diesen Zahlen konfrontiert sehen. Rund zwei Billionen Dollar hat der Krieg in Afghanistan die Vereinigten Staaten gekostet. 2’000’000’000’000 Dollar. Das hat das «Brown University Costs of War Project» ermittelt. Die Kennedy School der Universität von Harvard kommt zum ungefähr gleichen Ergebnis. Und natürlich werden die Medien wieder diese Vergleiche anstellen, geleitet von der Frage: Was hätte man mit diesem Geld alles anstellen können? Nur ein Beispiel: Der Agentur Bloomberg zufolge könnte man mit dem, was der Krieg gekostet hat, Betreuung und Schule für sämtliche Kinder in den USA zehn Jahre lang finanzieren – und hätte immer noch 600 Milliarden Dollar übrig.