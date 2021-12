Caroline Bouvier Kennedy – Bidens charmante Waffe im Pazifik Die Chefin des Kennedy-Clans soll Amerika in Australien vertreten. Das ist kein Ausruhposten: Der US-Präsident will den wachsenden Einfluss Chinas im Pazifikraum kontern. Hubert Wetzel aus Washington

Mehr kann sich die australische Regierung kaum wünschen: Wenn US-Botschafterin Kennedy im Weissen Haus anruft, geht der Präsident ans Telefon. Foto: Toshifumi Kitamura (AFP)

Das amerikanische Wörterbuch Merriam-Webster definiert eine Dynastie als «eine Familie, die über eine lange Zeit sehr mächtig oder erfolgreich ist». Die Europäer haben dafür ihre Adelshäuser, doch die gibt es in den USA nicht. Das Land ist aus einer Revolution hervorgegangen, und die Gründer hatten nicht die Absicht, in ihrer neuen Nation das Gewese um Stammbäume und darauf gründende Machtansprüche nachzumachen.

Das hat in der Praxis nicht immer geklappt. Auch wenn es in Amerika keinen Adel gibt, so gibt es doch Dynastien, wirtschaftliche und politische. Die bekannteste Familie, die, um noch einmal Merriam-Webster zu zitieren, in den USA «über eine lange Zeit sehr mächtig» gewesen ist, sind die Kennedys.