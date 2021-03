Migranten drängen nach Texas – Bidens Problem an der Grenze Die US-Grenzwächter greifen wieder deutlich mehr Migranten bei der Einreise aus dem Süden auf. Darunter sind viele Jugendliche und Familien mit Kindern. Kommen sie wegen des neuen Präsidenten? Alan Cassidy aus Brownsville

Hoffen auf ein besseres Leben in den USA: Migrantenfamilien warten bei der «Gateway International»-Brücke, die Matamoros (Mexiko) mit Brownsville (Texas) verbindet. Foto: Keystone

Ana hat schon so lange gewartet, da kommt es auf einige Minuten auch nicht mehr an. Sie sitzt auf einem Plastikstuhl unter dem Dach des Busbahnhofs von Brownsville und hält ihre Tochter auf dem Schoss. Die beiden haben gerade einen Corona-Schnelltest gemacht. Eine Viertelstunde müsse sie auf das Resultat warten, hat ihr die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung gesagt. Ist der Test positiv, muss sie in Quarantäne. Ist er negativ, kann Ana los, zu ihrer Tante in Kalifornien. Zum Ziel ihrer Reise.

Neben Ana warten neun andere Frauen an diesem Mittwochmorgen am Busbahnhof. Alle sind mit ihren kleinen Kindern da. Vor einigen Tagen wurden sie von Grenzwächtern aufgegriffen, im Niemandsland zwischen dem Rio Grande und der Mauer. Im Aufnahmezentrum von Brownsville wurden ihre Personalien registriert. Die Frauen unterschrieben ein Papier, mit dem sie sich verpflichteten, einer künftigen Vorladung vor ein Gericht nachzukommen. Dann wurden sie in zwei Kastenwagen zum Busbahnhof gebracht.

Ana kommt aus El Salvador. Ihren Nachnamen will sie nicht nennen, auch fotografieren lässt sie sich nicht. Doch während sie auf das Resultat ihres Corona-Tests wartet, erzählt die 33-Jährige von ihrer Reise, in knappen Sätzen und mit stockender Stimme. Die Mitarbeiterin eines Hilfswerks übersetzt.

Sie sei wegen ihrer Tochter geflüchtet, sagt Ana. Der Vater des fünfjährigen Mädchens sei Polizist, und die Gangs in ihrer Heimatstadt hätten gedroht, ihn umzubringen – und seine Tochter ebenso. Ana brauchte lange, um das Geld aufzutreiben, das sie für die Schlepper brauchte, 8000 Dollar. Anfang Februar machte sie sich auf den Weg in den Norden.

Alleine im Februar nahm die Grenzwache 100’000 Migranten entlang der Südgrenze fest.

Bis vor kurzem hätten Ana und ihre Tochter kaum eine Chance gehabt, in die USA zu gelangen. Präsident Donald Trump hatte nach dem Ausbruch der Pandemie die Südgrenze für Migranten komplett geschlossen. Er begründete dies mit dem Schutz der öffentlichen Gesundheit.

Selbst Kinder und Jugendliche, die der Grenzwache in die Arme gingen, wurden umgehend wieder nach Mexiko ausgewiesen, ohne in ein Aufnahmezentrum gebracht zu werden. Die Zahl der versuchten Grenzübertritte sank im vergangenen Frühjahr auf den tiefsten Punkt seit Jahren.

Tausende unbegleitete Minderjährige

Trumps Nachfolger Joe Biden hat diese Anordnung für minderjährige Migranten kurz nach seinem Amtsantritt ausser Kraft gesetzt und auch manche Familien mit Kleinkindern davon ausgenommen. Seither lädt die Grenzwache am Busbahnhof in Brownsville täglich Dutzende, manchmal Hunderte Menschen wie Ana und ihre Tochter ab. Doch es kommen nicht nur Minderjährige und Familien: Alleine im Februar nahm die Grenzwache 100’000 Migranten entlang der Südgrenze fest, so viele wie seit dem Rekordjahr 2019 nicht mehr. 72’000 wurden mit Verweis auf die Pandemie wieder nach Mexiko abgeschoben.

Die grosse Zahl von unbegleiteten Kindern und Jugendlichen wird für Bidens Regierung zum Problem. Vergangenen Monat griff die Grenzwache 9500 minderjährige Migranten auf. Mehr als 3200 stecken nach einem Bericht der «New York Times» in Aufnahme- und Durchgangszentren fest, die von der Zeitung als «gefängnisartig» beschrieben werden. Rund 1300 sind dort schon länger als die vom Gesetz erlaubten drei Tage. Regierungsvertreter räumen ein, dass sie mit der Abwicklung der Fälle nicht nachkommen. (Lesen Sie zum Thema auch den Artikel «Jetzt hat auch Biden seine Flüchtlingskrise».)

Unterstützung für Migranten aus dem Süden: Anlaufstelle für Asylsuchende in Brownsville. Foto: Alan Cassidy

Die Republikaner werfen Biden vor, an der Grenze einen Notstand herbeigeführt zu haben. Er hatte kurz nach Amtsantritt den Bau der Grenzmauer gestoppt und eine Regelung aufgehoben, die Migranten zwingt, auf der mexikanischen Seite der Grenze auf die Bearbeitung ihres Asylgesuchs in den USA zu warten. Zudem habe er den Migranten rhetorisch signalisiert, dass die Tore zu den USA weit offen stünden. «Die Grenze bricht zusammen», sagte Senator Lindsey Graham in einem TV-Interview und sprach aus, was sich viele Republikaner erhoffen: Die Einwanderung werde das wichtigste Thema bei den Zwischenwahlen 2022.

Unter Druck gerät Biden aber auch von links. Menschenrechtsorganisationen und der progressive Flügel der Demokraten werfen ihm vor, dass er Trumps extrem harte Einwanderungspolitik nicht rasch genug kippe, indem seine Regierung weiterhin die meisten Migranten abweise und Minderjährige unter schlechten Bedingungen unterbringe. (Lesen Sie zum Thema auch den Artikel «Amerika, öffne dich!»)

Hunger, Not und Gewalt in Zentralamerika

Bidens Regierung reagiert auf die Kritik mit Wortklaubereien. Man habe es an der Grenze nicht mit einer Krise zu tun, sagte der neue Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas, sondern nur mit einer «ernsthaften Herausforderung». Gleichzeitig rufen Vertreter der Administration potenzielle Migranten in Zentralamerika auf, sich jetzt gar nicht erst auf den Weg in die USA zu machen – und stattdessen zu warten, bis die USA wieder ein «sicheres und ordentliches Asylverfahren» eingeführt hätten, so Mayorkas.

Ob diese Botschaft bei den Migranten ankommt, ist fraglich. Die Einwanderungspolitik der US-Regierung ist nur einer von mehreren Faktoren, der über die Migrationsströme nach Norden entscheidet. Hunger, Not und Gewalt in Zentralamerika sind die anderen Faktoren, und die Pandemie hat sie verstärkt. Hilfsorganisationen gehen deshalb davon aus, dass die Zahl der Flüchtlinge in den kommenden Monaten ansteigen wird.

Das sieht auch Andrea Morris so. Sie hat die Freiwilligenorganisation Team Brownsville gegründet, mit der sie zuletzt täglich im Busbahnhof der Grenzstadt war. Dort versorgt sie die Migranten, die von der Grenzwache abgeladen werden, mit Kleidern, Schuhen und Windeln. Oft bezahlen die Helfer den Migranten das Ticket für den Bus, der sie zu den Verwandten bringt, die schon in den USA leben.

«Wir trafen auf schlechte Leute. Aber jetzt blicke ich nach vorne.» Ana, Migrantin aus El Salvador

Es sei schön, die Migranten beim Start in ihr neues Leben zu begleiten. Doch es sei auch unheimlich zu realisieren, dass die US-Regierung nicht vorbereitet sei auf das, was noch komme, sagt Morris. «Wir hören von den Migranten, dass sich viele weitere Menschen auf den Weg machen. Und bis jetzt gibt es kein gutes System, wie wir das bewältigen sollen.»

Ana, die Mutter im Busbahnhof, hat ihren Corona-Test in der Zwischenzeit erhalten: negativ. Ihre Entscheidung zur Flucht in die USA habe mit Biden nichts zu tun, sagt sie. Sie hätte es auch so versucht, ihrer Tochter zuliebe. Auf der Reise habe sie manchmal gezweifelt, ob sie das Richtige tue. «Wir trafen auf schlechte Leute», sagt sie. «Aber jetzt blicke ich nach vorne.»