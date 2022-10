Sarah Hiltebrand ausgezeichnet – Bierunternehmerin gewinnt Kulturpreis der Stadt Bülach Sarah Hiltebrand gewinnt den Bülacher Kulturpreis 2022. Ausgezeichnet wird sie dafür, dass sie Menschen zusammenbringt. Den Preis hätte sie am liebsten geteilt. Daniela Schenker

Sarah und John Hiltebrand am zweiten Bülacher Bierfest auf dem Lindenhof, das sie gemeinsam ins Leben riefen. Das Bier braut ihr Mann. Archivfoto: Francisco Carrascosa

Sarah Hiltebrand ist wohl das, was man als lokale Grösse bezeichnet. Dass die umtriebige Unternehmerin, die gemeinsam mit ihrem Ehemann John eine eigene Brauerei führt, nun mit dem Kulturpreis der Stadt Bülach ausgezeichnet wird, überrascht aber doch. Auch Hiltebrand selbst. «Ich dachte immer, der Kulturpreis geht an ältere Kunstschaffende, die damit für ihr Lebenswerk ausgezeichnet werden.» Für sie sei diese Ehre aber natürlich ein wunderbares Zeichen. «Denn Kultur ist doch genau das, was ich mache, nämlich Menschen von jung bis alt zusammenzubringen.»