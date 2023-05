Viele kleine Brauereien – Biervielfalt wird im Unterland grossgeschrieben Auffallend viele Brauereien sind in der Region angesiedelt. Von der kleinen Hobbybrauerei bis zu einer mit eigener Restaurantkette ist dabei alles anzutreffen. Severin Hartmann

Eine Auswahl von verschiedenen Bieren aus dem Unterland. Foto: Raisa Durandi

Trotz den schwierigen Corona-Jahren, in denen nicht viel gefeiert werden konnte, strotzt das Unterland nach wie vor von Brauereien. Ganze zehn davon konnten wir in unserer Recherche ausfindig machen. Dabei scheinen im Wehntal und in Rümlang zwei Bier-Hotspots entstanden zu sein: Jeweils drei Brauereien befinden sich in der Region und in der Gemeinde im Bezirk Dielsdorf. Ansonsten sind die Produzenten des Gerstensafts aber weit verteilt, sodass in jeder Ecke des Unterlandes ein lokales Bier getrunken werden kann.