Überschwemmungen in Italien – Bilder aus dem Katastrophengebiet Die heftigen Regenfälle in Norditalien haben in den betroffenen Gebieten ein Bild der Verwüstung hinterlassen.

Bewohner des kleinen Dorfes Massa Lombarda werden mit einem Traktor in Sicherheit gebracht. (17. Mai 2023) Foto: Federico Scoppa (AFP)

Nach den Unwettern und schweren Überschwemmungen, die die Region Emilia-Romagna in Norditalien zu Wochenbeginn heimgesucht hatten, beginnen viele mit den Aufräumarbeiten. Es überwiegt Fassungslosigkeit. Innerhalb von knapp zwei Tagen fiel an manchen Stellen so viel Regen wie normalerweise in einem halben Jahr. Inzwischen stieg die Zahl der Toten auf 13, wie die Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos meldeten. Manche Politiker nehmen den Ausdruck «Apokalypse» in den Mund.

Eine Brücke, die das Dorf Motta-Budrio mit San Martino in Argine verbindet, wurde von den Fluten mitgerissen. (17. Mai 2023) Foto: Max Cavallari (Keystone)

Dieser Bauernhof im Dorf Borgo di Villanova nahe Ravenna wurde komplett geflutet. (4. Mai 2023) Foto: Alessandro Serrano (AFP)

Mitarbeiter einer überfluteten Schweinefarm in Lugo versuchen die Tiere in einen Transporter zu laden. (18. Mai 2023) Foto: Andreas Solaro (AFP)

Ein Paar aus Lugo versucht im kniehohen Wasser ein paar Habseligkeiten in Sicherheit zu bringen. (18. Mai 2023) Foto: Luca Bruno (Keystone)

Völlig ruhig liegt das Wasser nach dem Ende der Regenfälle in den Strassen von Faenza. (18. Mai 2023) Foto: Luca Bruno (Keystone)

Menschen werden in Faenza mit einem Schlauchboot in Sicherheit gebracht. (18. Mai 2023) Foto: Luca Bruno (Keystone)

Feuerwehrleute retten in Lugo Bewohner eines Hauses, die von den Wassermassen eingeschlossen wurden. (19. Mai 2023) Foto: Emanuele Valeri (Keystone)

Dieser Coiffeursalon in Sant'Agata Santerno wurde von den Überschwemmungen zerstört. (18. Mai 2023) Foto: Max Cavallari (Keystone)

Zwei Männer gehen im Dorf Borgo di Villanova über eine geflutete Strasse. (4. Mai 2023) Foto: Alessandro Serrano (AFP)

Die Stühle eines Kaffees in Lugo konnten vorübergehen auf den Tischen vor dem Wasser gerettet werden. (18. Mai 2023) Foto: Andreas Solaro (AFP)

Menschen betrachten einen überfluteten Parkplatz in Cesena. (18. Mai 2023) Foto: Alessandro Serrano (AFP)

Mehr zu den Überschwemmungen in Italien Abo Überschwemmungen in Italien «Wir haben so um Wasser gebetet, und jetzt macht es uns kaputt»

SDA/aru

Fehler gefunden?Jetzt melden.