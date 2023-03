Der erste grosse Skandal: Die Hauptangeklagten am SKA-Texon-Prozess in Chiasso, Elbio Gada, Ernst Kuhrmeier, Claudio Laffranchi und Alfredo Noseda, von links nach rechts, sitzen im Mai 1979 im Gerichtssaal. Der 1977 aufgedeckte Chiasso-Skandal, bei dem Mitarbeiter der Tessiner Filiale der Schweizerischen Kreditanstalt (SKA) in grossem Stil Gelder in dubiose und unsichere Gesellschaften in Liechtenstein verschoben, führte für die SKA zu einem Verlust von ca. 1.4 Mrd. Franken.

Karl Mathis Keyston, Photopress)