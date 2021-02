Microsoft-Gründer vs. Erderwärmung – Bill Gates will Milliarden in den Klimaschutz investieren Es sei äusserst schwierig, aber nicht unmöglich: Der Microsoft-Gründer hat einen klaren Plan formuliert, wie eine Klimakatastrophe abgewendet werden kann.

Microsoft-Gründer Bill Gates engagiert sich mit Milliarden-Investitionen für den Klimaschutz. (Archivbild) Foto: Nati Harnik (Keystone)

Microsoft-Gründer Bill Gates will beim Kampf gegen den Klimawandel eingreifen und will dazu in den kommenden fünf Jahren zwei Milliarden Dollar in entsprechende Start-Ups und andere Projekte investieren.

Es gelte, mit Innovation eine Klimakatastrophe zu verhindern, sagte Gates dem «Handelsblatt» (Montag). «Es ist nicht unmöglich, aber es ist sehr schwierig», führte der Milliardär aus.

Er forderte zugleich eine Verfünffachung staatlicher Forschungsinvestitionen weltweit in saubere Energien und andere Klimainnovation innerhalb des nächsten Jahrzehnts – nach seiner Schätzung jährlich mindestens 110 Milliarden Dollar.

Anlass der Forderung ist Gates’ neues Buch «Wie wir die Klimakatastrophe verhindern». Darin fordert er das Absenken der CO 2 -Emissionen bis 2050 auf null, um riesige Umwelt- und Wirtschaftsschäden zu vermeiden.

«Wir müssen die physikalische Wirtschaft in einem Tempo verändern, wie noch nie in der Geschichte zuvor.» Dazu seien etwa CO 2 -Steuern, Zertifikatehandel sowie alternative Energien wie Solar und Wind unverzichtbar.

SDA/sep