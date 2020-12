Neue Corona-Regeln – Billardcenter und Bowlinghallen trifft es besonders hart Für Bowlinganlagen und Billardclubs sind die Sperrzeiten um 19 Uhr verheerend. Ein Unterländer Anbieter will deshalb ganz schliessen. Fabian Boller

In den Billardcentern müssen die Kugeln ab 19 Uhr ruhen. Foto: Archiv

Peter Oesch ist frustriert. Er betreibt seit bald 30 Jahren das Breakpoint Billard Center in Bülach Süd. Dass er sein Lokal nun bereits um 19 Uhr schliessen muss, wie es der Bundesrat ab Samstag angeordnet hat, macht ihm schwer zu schaffen. «Die Leute kommen erst nach der Arbeit zu mir», erklärt er. An den meisten Tagen öffnet er sein Center erst um 16 Uhr. Die Kunden bereits um 19 Uhr wieder vor die Tür stellen will er nicht. «Ich überlege mir, mein Lokal unter diesen Bedingungen komplett zu schliessen», sagt er.

23 Uhr war schon hart

Bereits mit der bisherigen Sperrstunde um 23 Uhr hatten Oesch und sein Betrieb zu kämpfen. Scharfe Kritik übt er zudem an der kurzfristigen Ankündigung der Massnahme: «Bis heute wusste ich nicht, ob ich nun für das Wochenende noch Produkte für das Restaurant einkaufen sollte oder nicht.