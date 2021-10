Pferdesport: Letzter Renntag 2021 – Billy the Kid trifft zum Finish in Dielsdorf auf starke Gegner Zum Abschluss der Schweizer Galoppsaison messen sich auf der Unterländer Pferderennbahn die besten dreijährigen Vollblüter im traditionellen St. Leger über 3000 Meter. Werner Bucher

Der vielversprechende Aufgalopp: An seinem ersten Start in der Schweiz belegte Billy the Kid mit Dennis Schiergen im Sattel in Avenches den 4. Rang im Rennen der dreijährigen Vollblüter Foto: Werner Bucher

«Billy the Kid ist gut in Schuss», sagt Marc Neuschwander. Damit meint der Besitzer aus Buchs nicht etwa den berüchtigten Revolverhelden aus dem Wilden Westen, sondern seinen gleichnamigen Hengst, der am Sonntag in Dielsdorf startet. «Nicht sein einprägsamer Name, sondern das Exterieur, die Abstammung und ein Geheimtipp waren die Gründe dafür, dass ich Billy im Frühsommer gekauft habe», betont der passionierte Rennpferdebesitzer. Der dunkelbraune Hengst stammt aus der Stute Best Tune und hat Pastorius zum Vater. Gezüchtet wurde Billy auf dem Gestüt Hachetal in Norddeutschland.