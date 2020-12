Shirley Bassey hat ein neues Album herausgebracht. Verzeihung. Dame Shirley Bassey heisst das, für die Normalsterblichen. Das Album trägt den Titel «I Owe It All To You». Ich verdanke euch alles. Der ist an ihre Fans gerichtet.

Und es klingt wie immer. Bläserexplosionen und Streicherwolken, über denen sie ihre Stimme aufwallen lässt. Hie und da taucht mal eine elektrische Gitarre auf, aber das klingt alles immer noch so, als hätte sich in der Popmusik nichts getan, seit sie 1956 mit 19 Jahren ihre erste Single «Burn My Candle (At Both Ends)» veröffentlichte. Alles grosse Gesten. So wie das offizielle Porträt zum Album, das sie in einer italienischen Villa aufnahm.

Ein paar Rocksongs haben Sie selbst aufgenommen. Ihre Version von «Light My Fire» von The Doors ist Legende. Auf Ihrem neuen Album «I Owe It All To You» covern Sie Elvis' «Always on my Mind». Was macht einen Rocksong Ihrer würdig?

Dass ich ihn verändere. Dass ich ihn vom Rocksong in eine Bassey-Ballade verwandle. Ich probe so was so lange, bis ich das Gefühl, habe, jetzt ist es meins.