Optimistische Schweizerinnen und Schweizer tummeln sich gerne in Parteien und Vereinen – gehören Sie dazu? Foto: Getty Images

Wir wissen es natürlich längst: Zu Beginn eines jeden Jahres teilt sich die Welt in zwei unversöhnliche Lager. In die unverbesserlichen Optimisten auf der einen Seite und die ewig miesepetrigen Pessimisten auf der anderen. Zu welcher Fraktion gehören Sie eigentlich? Zu den Menschen, die das Glas immer halb voll einschätzen, oder zu denen, die es halb leer sehen? Während Ersteren die Lebensauffassung des Optimismus zugeschrieben wird, gelten Letztere als notorische Schwarzmaler. Optimisten werden nicht selten als blauäugig beschrieben, denen es laut dem Dramatiker Heiner Müller an Informationen mangelt. Andere sehen in dieser zuversichtlichen Grundhaltung hingegen eine generelle Lebensbejahung, die ungeahnte Kräfte des Ermöglichens freisetzen kann.

Beim Optimismus handelt es sich weniger um eine Stimmungslage, die je nach Umstand in Pessimismus umschlagen kann. Vielmehr wird damit eine weitgehend stabile und teilweise vererbte Eigenschaft beschrieben, die unserem Denken und Handeln entscheidend ihren Stempel aufdrückt. Wenn Optimistinnen in die Zukunft blicken, erwarten sie auch in schwierigen Zeiten persönlichen Erfolg, während den Pessimisten ebendiese Zuversicht fehlt. Selbst bedeutsame Lebensereignisse wie der Verlust des Arbeitsplatzes oder eine Scheidung werfen den wahren Optimisten selten aus der Bahn. Laut Umfragen rauchen diese Menschen weniger, haben mehr Freunde, treiben mehr Sport und äussern eine grössere Lebenszufriedenheit. Jüngst fanden Forscherinnen und Forscher aus Boston sogar heraus, dass Optimisten im Vergleich zu Pessimisten eine grössere Chance haben, 85 Jahre alt zu werden.

Optimisten begegnet man in der Schweiz tendenziell eher auf dem Land als in urbanen Gegenden.

Eigenen Auswertungen des Schweizer Haushalts-Panels zufolge gibt heute nicht einmal die Hälfte der hiesigen Bewohner und Bewohnerinnen an, durchweg optimistisch und energiegeladen zu sein. Vor 20 Jahren waren es deutlich mehr. Optimisten begegnet man in der Schweiz tendenziell eher auf dem Land als in urbanen Gegenden. Zudem zeigen sich Männer zuversichtlicher als Frauen und ältere Generationen optimistischer als jüngere. Am wenigsten Optimismus bekundet die Generation Z. Dazu gilt: je höher die Bildung, desto lebensbejahender die Einstellung.

Zum Autor Infos einblenden Markus Freitag ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Bern. Im Wahljahr schreibt er jeden zweiten Freitag über unser Seelenleben.

Optimistische Schweizerinnen und Schweizer tummeln sich gerne in Parteien und Vereinen, erledigen gerne Freiwilligenarbeit, lieben die Schweiz und vertrauen dem Bundesrat wie auch den meisten Menschen ganz allgemein. Sie sind politisch interessiert, mit der Demokratie zufrieden und halten sich für politisch einflussreich. Schweizer Optimisten tendieren darüber hinaus eher zum bürgerlichen Politspektrum, ziehen wirtschaftliches Wachstum dem Umweltschutz vor und zeigen tendenziell eine ablehnende Haltung gegenüber Sozialausgaben und der Europäischen Union.

Möchten Sie jetzt erfahren wie viel Optimismus in Ihnen steckt, dann überlegen Sie doch einmal, wie stark Sie den folgenden drei Aussagen zustimmen: «Auch in ungewissen Zeiten erwarte ich normalerweise das Beste»; «Alles in allem erwarte ich, dass mir mehr gute als schlechte Dinge widerfahren» und «Meine Zukunft sehe ich immer optimistisch». Ist Ihnen das alles zu umständlich, hilft Ihnen vielleicht der österreichische Kabarettist Karl Farkas weiter: Er meinte Optimisten daran zu erkennen, dass diese ein Kreuzworträtsel sofort mit dem Kugelschreiber ausfüllen. Und? Wie ist das jetzt bei Ihnen?

Weitere Kolumnen Kolumne von Markus Freitag Bin ich abergläubisch?

Markus Freitag ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Bern. Im Wahljahr schreibt er jeden zweiten Freitag über unser Seelenleben. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.