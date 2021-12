Nach Beschwerden von Spitälern – Biogen halbiert Preis für Schweizer Alzheimer-Medikament Eine Jahresbehandlung mit dem in der Schweiz mitentwickelten Alzheimer-Mittel Aduhelm kostet neu 28'200 statt wie bisher 56'000 Dollar. Das US-Pharmaunternehmen hat damit auf Beschwerden von Spitälern reagiert.

Die Verkäufe in den USA verlaufen noch schleppend: Biogen-Hauptquartier in Cambridge, Massachusetts. (Archivbild) Foto: Steven Senne (AP/Keystone)

Das US-Pharmaunternehmen Biogen hat den Preis seines Alzheimer-Medikaments Aduhelm halbiert. Nach Beschwerden von Krankenhäusern über das Preis-Leistungsverhältnis des Medikaments und schleppenden Verkäufen in den USA senkte Biogen den Preis für eine Jahresbehandlung für einen Durchschnittsgewichtigen auf 28'200 von 56'000 Dollar.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte das Medikament im Juni zugelassen, trotz der Ansicht des externen Beratungsgremiums, dass Biogen den Nutzen der Behandlung nicht nachgewiesen habe. Man hoffe, der gesenkte Preis werde mehr Patienten Zugang zu dem Mittel ermöglichen, erklärte Biogen.

Das Medikament zielt darauf ab, Beta-Amyloid – eine der beiden charakteristischen Eiweissablagerungen für Alzheimer – aus den Gehirnen von Patienten in einem frühen Stadium der Krankheit zu beseitigen. Nach Angaben der FDA zeigten die klinischen Studien mit dem Mittel eine erhebliche Verringerung der Ablagerungen.

Das amerikanische Unternehmen Biogen wurde 1978 in Genf gegründet und ist nebst dem Hauptsitz in Cambridge, Massachusetts, auch im zugischen Baar beheimatet. Im solothurnischen Luterbach betreibt Biogen zudem eine Produktionsanlage, in der über 500 Personen arbeiten. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 9000 Mitarbeitende.

Biogen entwickelt nebst seinen Alzheimer-Medikamenten auch Mittel gegen andere neurodegenerative Erkrankungen wie ALS und Parkinson sowie gegen Multiple Sklerose, Spinale Muskelatrophie und Autoimmunerkrankungen.

