Zukunft gesichert – Bioladen Fürst unverpackt besteht weiter Dank finanzieller Unterstützung bleibt der Unverpackt-Laden in Bülach offen. Bereits haben die Brüder Fürst neue Ideen für das weitere Bestehen. Fürst unverpackt

Kundinnen und Kunden können im Bülacher Laden Fürst unverpackt weiterhin Lebensmittel ohne Plastikhülle kaufen. Foto: Reto Oeschger

Nach 5,5 Jahren stand der Bioladen Fürst unverpackt im Arcade-Gebäude kurz vor dem Aus. Die Brüder Fürst haben Ende 2022 verschiedene Treffen mit Kunden und Interessierten abgehalten und gemeinsam sind über 110000 Franken zusammengekommen. Mit dem Geld kann nun wieder gearbeitet werden. Löhne und Werbe-Massnahmen können bezahlt, Energie-Rechnungen und sonstige Aufwendungen beglichen werden. Das wichtigste aber, die Wareneinkäufe können weiterhin auf einem konstant hohen Niveau gehalten werden. So bleibt das Sortiment breit und die Kunden finden alles, was man für den täglichen Bedarf benötigt.

Workshops für Firmen, Vereine und Private

Der Laden bleibt seiner bio-veganen Strategie treu und wird zusätzlich mittel- bis langfristig das Beratungsangebot ausbauen. Man erhält also nicht nur vor Ort im Laden Tipps und Tricks zum Thema Ernährung, Zerowaste und nachhaltigem Lebensstil, sondern bald wollen die Brüder auch extern Workshops für Firmen, Vereine und Private anbieten. Der Fokus wird stark auf der jüngeren Generation liegen. «Abfallvermeidung und Nachhaltigkeit im Alltag muss in die Schulen», sagt Daniel Fürst, der auch als Primarlehrer tätig ist.



Nachhaltiges Einkaufen ohne Greenwashing bleibt also in Bülach und Umgebung möglich. Viele regionale Produzenten aus Kloten, Teufen, Schlieren und natürlich Bülach freuen sich, weiterhin liefern zu dürfen.

