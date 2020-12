Stellenabbau in Bülach – Biotronik muss Kündigungen aussprechen Nach jahrelangem Aufwärtstrend bekommt nun auch Biotronik die Pandemie zu spüren. Die Medtech-Firma hofft, dass es sich nur um einen temporären Dämpfer handelt. Andrea Söldi

Bei der Bülacher Niederlassung der Biotronik AG werden künftig weniger Mitarbeitende ein und aus gehen. Foto: David Baer/Archiv

Lange schien es bei der Biotronik nur aufwärtszugehen. Über die letzten Jahre konnte das medizintechnische Unternehmen am Standort Bülach ständig ausbauen und jährlich bis zu 100 Stellen schaffen. In Bülach arbeiten mittlerweile mehr als 1000 Personen aus über 50 Nationen. Im Unterland gehört die Firma zusammen mit dem Flughafen und dem Spital Bülach zu den drei grössten Arbeitgebern.

Nun hat dieser positive Trend einen kleinen Dämpfer erhalten. Aufgrund der Corona-Pandemie muss die Biotronik AG am Standort Bülach kostensenkende Massnahmen ergreifen. Einerseits will sie Investitionen auf die kommenden Jahre verschieben und anderseits Arbeitsplätze reduzieren. Gemäss Mitteilung der Kommunikationsstelle in Berlin ist eine Stellenreduktion «im niedrigen einstelligen Prozentbereich» geplant. Genaueres war auf offiziellem Weg nicht zu erfahren. Auch eine bereits im Herbst in Aussicht gestellte Medienmitteilung ist bis anhin nicht erfolgt.