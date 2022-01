Zeitreise in Opfikon – Bis 2009 stand in Glattbrugg eine gedeckte Holzbrücke Fast 200 Jahre lang war das Aubrüggli ein Wahrzeichen der Stadt Opfikon. Vor bald 13 Jahren zündeten Unbekannte die Brücke an. Alexander Lanner

Das Aubrüggli, hier eine Aufnahme aus dem Jahr 1984, war seit 1810 ein wichtiger Übergang über die Glatt. Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Die Aubrücke, im Volksmund auch liebevoll Aubrüggli genannt, war eine wichtige Verbindung zwischen Schwamendingen und Wallisellen. Das gedeckte Brüggli über die Glatt hatte mehrere Vorgänger. So soll es um 1667 eine offene Brücke gegeben haben – die Glattbrugg. Die offene Brücke wurde 1794 durch eine gedeckte Brücke ersetzt und von da an Aubrugg genannt. Während der Schlacht bei Zürich zwischen Franzosen und Österreichern 1799 fiel sie einem Brand zum Opfer. Um 1810 wurde sie repariert und diente bis 1977 dem Verkehr. Seit 1979 war die Brücke im überkommunalen Inventar als Schutzobjekt von regionaler Bedeutung. Für den Bau des Nordrings musste die Brücke an ihrem ursprünglichen Standort auf Stadtzürcher Gemeindegebiet weichen. Flussabwärts fand sie bei der Einmündung des Leutschenbachs ein neues Zuhause. Dort stand sie bis 2009. In der Nacht auf den 14. April zündeten Unbekannte das Aubrüggli an. Bis heute wurde nicht herausgefunden, wer die Brandstifter waren.