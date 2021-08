Verkehr in Bassersdorf – Bis der Kreisel kommt, gibt es ein Lichtsignal Neu ist die Kreuzung Zürich-/Baltenswilerstrasse in Bassersdorf mit Ampeln ausgerüstet. Dabei handelt sich jedoch um eine provisorische Massnahme. Daniela Schenker

Die Lichtsignalanlage dient vor allem den Fahrzeugen, die von Wallisellen herkommend in Richtung Zentrum Bassersdorf abbiegen wollen. Foto: Balz Murer

Der leuchtende Schlusspunkt unter die neun Monate dauernde Sanierung der Bassersdorfer Hauptverkehrsader ist gesetzt. Am Mittwoch kurz nach 8 Uhr ging die neue Lichtsignalanlage an der Kreuzung Zürich-/Baltenswilerstrasse in Betrieb. Besonders wer bis anhin von Wallisellen herkam, musste sich oft lange gedulden und dann kräftig aufs Gas drücken, um nach links in die Baltenswilerstrasse einbiegen zu können. Entsprechend lang war der Rückstau auf der Zürichstrasse zu Stosszeiten. Ein eigentlicher Unfallschwerpunkt sei die Kreuzung jedoch nicht, sagt Thomas Maag, Mediensprecher der Baudirektion des Kantons Zürich. Dies sei denn auch nicht der Grund für das Installieren der Ampeln. Vielmehr soll die Lichtsignalanlage dem Verkehr von der Zürichstrasse das Einbiegen auf die zu Stosszeiten stark befahrene Baltenswilerstrasse erleichtern.