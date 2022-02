Christina Johansson ist eine der wenigen Schweizerinnen mit Erfolg in Deutschland. Was die Chefin des Konzerns Bilfinger über die dortige Führungskultur sagt.

«Bis man in Deutschland per Du ist, dauert es lange»

Frau Johansson, Sie haben erfolgreich den Schritt nach Deutschland gemacht haben. Warum?

Viele sagen: Wieso soll ich das machen? Ich habe es gut in der Schweiz, ich finde hier eine gute Stelle, der Lohn ist gut. Aber ich fand es spannend, nach vielen Jahren in internationalen Konzernen meine Fähigkeit in Deutschland auszuprobieren. Es ist eine viel härtere Prüfung, sich in Deutschland als Schweizerin ganz oben durchzusetzen.