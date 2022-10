Proteste in Teheran – «Bis wir viele werden» Seit zwei Wochen gehen Frauen im Iran auf die Strasse und fordern Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichberechtigung. Jetzt ebbt die grosse Protestwelle zwar langsam ab. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. *

Früher oder später finden die Bilder ihren Weg ins Netz: Demonstration im Iran. Foto: Imago, Social Media, Zuma Wire

Herbst in Teheran, eine kühle Brise weht durch die dicht bebaute Stadt. Die Strassen sind ungewöhnlich leer, es fahren kaum Autos. An jeder wichtigen Kreuzung stehen Polizisten in Schutzausrüstung: Stichschutzweste, Schild, Schlagstock, der Helm liegt bei vielen auf dem Boden, vor ihren Stiefeln. Wasserwerfer und schwarze gepanzerte Fahrzeuge warten neben den Männern.