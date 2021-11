Wegen Booster-Impfzentrum – Bis zu 15 Anlässe stehen in Stadthalle Bülach auf der Kippe Weil das neue Booster-Impfzentrum in die Stadthalle Bülach kommt, müssen Anlässe möglicherweise bis im April abgesagt werden. Astrit Abazi

Das erste Impfzentrum in der Stadthalle wurde vom Spital Bülach betrieben. Foto: Balz Murer

Wer seine Impfung auffrischen will, kann dies ab Dezember in der Stadthalle Bülach tun. Ab dann kommt nämlich ein neues Impfzentrum in die Räumlichkeiten. Dieses soll, im Gegensatz zum ersten Impfzentrum, gezielt Booster-Impfung anbieten. Rund 1000 Auffrischimpfungen sollen pro Tag hier verabreicht werden. Für Veranstalter dürfte das aber ein Ärgernis werden: Sie müssen für ihre Anlässe einen neuen Austragungsort suchen oder absagen. Der Bülacher Weihnachtsmarkt findet wie geplant vom 25. bis zum 28. November statt. Der Veranstalter des Konzerts «Merry Blissmas» der A-cappella-Band Bliss hat ebenfalls bestätigt, dass es durchgeführt wird. Dies könnten in der Stadthalle damit die letzten Veranstaltungen bis im Mai sein.