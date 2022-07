Grenzchaos in Grossbritannien – Bis zu zwölf Stunden Stau: «Die Franzosen ruinieren unsere Sommer­ferien» Es herrscht Chaos am Ärmelkanal: Die Boulevardpresse und Brexiteers beschuldigen Frankreich – dabei ist das Verkehrsproblem hausgemacht. Peter Nonnenmacher aus London

Stundenlang im Stau: Reisende beim Hafen von Dover, die nach Frankreich weiterfahren wollen. Foto: Keystone

In den alten Zeiten hätte Grossbritannien Frankreich vielleicht den Krieg erklärt, angesichts derart «empörender» Behandlung seiner Bürger durch die Nachbarregierung. Zehntausende Britinnen und Briten sassen, statt endlich die wohlverdienten Sommerferien auf dem Kontinent antreten zu können, am Wochenende in ihren zum Stillstand gekommenen Fahrzeugen auf den Strassen zum Fährhafen Dover fest.

Denn die Abfertigung durch die französische Grenzpolizei, die für die Fähren in Dover und für Eurotunnel-Passagiere am Tunneleingang in Folkestone stattfindet, lief nicht so reibungslos wie von der britischen Seite erwartet – ausgerechnet zu Beginn der Schulferien in England, am verkehrsreichsten Wochenende des Jahres.

Viele Reisende steckten stundenlang in ihren Autos fest. Manche klagten über zwölf Stunden Wartezeit oder mehr. Weinende Kinder, verzweifelte Eltern und verärgerte Lastwagenfahrer sassen buchstäblich in der Falle. Am Sonntag, als der Verkehr in Dover wieder zögernd zu rollen begann, war wegen blockierter Autobahnstrecken Tausenden Ferienfahrenden noch immer stundenlang die Zufahrt zum Tunnel verwehrt.

Vorwürfe gegen französische Grenzbeamte

Das Verkehrschaos sorgte für gehässige Reaktionen seitens der Briten. Aussenministerin Liz Truss, die gerade für die Nachfolge Boris Johnsons kandidiert, ereiferte sich über die von Frankreich geschaffene «empörende und unakzeptable Situation». Englands ebenso einflussreiche wie antieuropäische Rechtspresse warf Paris vor, «aus reiner Rachsucht» – wegen des Brexit – die Grenzkontrollen verlangsamt zu haben.

«Quelle surprise!», was für eine Überraschung, meinte etwa der «Daily Express» sarkastisch: «Die Franzosen ruinieren wieder mal unsere Sommerferien.» Natalie Elphicke, die Tory-Abgeordnete von Dover, eine Brexit-Hardlinerin, beschuldigte französische Grenzbeamte, in typischer Manier «einfach nicht zur Arbeit erschienen» zu sein.

Ganz so simpel war die Sache nicht. Wie sich herausstellte, waren mehrere französische Grenzbeamte am frühen Freitagmorgen auf dem Weg zur Arbeit eine Stunde lang von Wartungsarbeiten aufgehalten worden. Das trug zu Beginn der Krise zu den ersten Staus bei.

«Verkehrschaos wird wohl von nun an ein Normalzustand sein.» Lord Peter Ricketts, britischer Ex-Botschafter in Frankreich

Generell aber waren nicht einmal die hernach voll besetzten Kontrollstellen in der Lage, mit dem Touristenansturm fertig zu werden. Bei den nach dem Brexit erforderlich gewordenen Grenzkontrollen können keine britischen Passinhaber einfach mehr «durchgewinkt» werden wie in der Vergangenheit.

Da richtiggehende Passkontrollen und eine anschliessende Stempelung der Pässe nötig sind, um die nun gültigen beiderseitigen Aufenthaltsbegrenzungen zu dokumentieren, hat sich die Zeit für eine Autoabfertigung von einer halben Minute auf zwischen ein und zwei Minuten erhöht.

Ärger zum Ferienbeginn: Die Grenzkontrollen in Dover erfordern von den Reisenden viel Geduld. Foto: Keystone

Wegen der Pandemie und wegen der Reiserestriktionen des vorigen Sommers war die Auswirkung dieser Kontrollen bisher allerdings noch nicht sichtbar geworden. «Dies ist das erste Mal, dass wir den vollen Druck auf die Grenze seit dem Brexit erlebt haben», erklärte Lord Peter Ricketts, der früher einmal britischer Botschafter in Frankreich war.

Weil aber der Hafen von Dover so klein sei, und die Regierung es versäumt habe, in eine Erweiterung der Grenzanlagen zu investieren, habe man jetzt auch mit voll besetzten Zollhäuschen ein echtes Problem, stellte der Ex-Diplomat fest: «Verkehrschaos wird wohl von nun an ein Normalzustand sein.» (Lesen Sie zum Thema auch die Brexit-Reportage aus Dover «Der LKW-Stau gehört jetzt genauso zum Stadtbild wie die weissen Klippen».)

Tatsächlich hatte die Regierung Boris Johnsons ein Verlangen der Hafendirektion nach 33 Millionen Pfund extra, zur Aufstockung der Abfertigungsanlagen und zur Bewältigung der neuen Brexit-Realitäten, im Jahr 2020 rundweg ausgeschlagen. Dass der Brexit Geld koste statt Geld bringe, war schliesslich nie die Botschaft der Brexiteers.

Es könnte noch schlimmer kommen an der Grenze

Sie hatten seinerzeit nur verkündet, dass Brexit «Kontrolle über die eigenen Grenzen» bedeute. Dass auch die andere Seite Kontrolle über die eigenen Grenzen werde ausüben wollen: Davon war nicht die Rede, als es um den EU-Austritt ging. «Für den Brexit ist Frankreich jedenfalls nicht verantwortlich», liess der französische Verkehrsminister Clément Beaune am Wochenende verlauten.

Dabei fürchtet man beiderseits des Kanals, dass es noch einiges schlimmer kommen könnte für Reisende. Die Einführung neuer biometrischer Kontrollsysteme durch die EU, vielleicht schon zum Jahresende, könne zu Staus von über 20 Kilometer Länge in der Südostecke Englands führen, haben Experten gewarnt.

