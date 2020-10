Pflege in Kloten, Embrach und Bassersdorf – Bisher acht Corona-Fälle in den Pflegezentren des KZU Die Patienten und Patientinnen in den Pflegezentren des KZU blieben bislang von Corona verschont. Bei den Angestellten sieht es anders aus. Fabian Boller

Nur beim Personal gab es bisher Corona-Fälle in den Häusern des KZU in Embrach, Kloten und Bassersdorf (im Bild). Foto: Andrea Zahler

In den Häusern des Kompetenzzentrums Pflege und Gesundheit (KZU) gilt derzeit höchste Alarmbereitschaft. Der Grund sind die landesweit steigenden Fallzahlen der Covid-19-Ansteckungen. «Die Lage ist ernst und wir alle sind sehr gefordert, dass wir die Gratwanderung zwischen der persönlichen Freiheit des Einzelnen und des Kollektivs im Pflegeheim gut unter einen Hut bringen», sagt Geschäftsführer André Müller.

In den Alterszentren im Kanton Zürich gilt zurzeit Alarmstufe 4. Es gibt nur noch eine höhere Stufe. Das bedeutet für die Bewohnerinnen und Bewohner, dass sie die Altersheime nur in einer Ausnahmesituation und in Begleitung des Personals oder einer zuverlässigen Begleitperson verlassen dürfen. Besuche auf dem Zimmer gibt es ebenfalls nur mit einer Sonderbewilligung. Erlaubt sind nur zwei Besuchspersonen, möglichst aus einem engen Kreis von Bezugspersonen. Bei Stufe 5 sind Besuche gar nicht mehr erlaubt, und Ausgang gibt es nur mit einer Sonderbewilligung. «Damit es nicht so weit kommt, müssen wir weiterhin sehr wachsam sein, auf perfekte Hygiene achten, Maske tragen und etwas Glück haben», sagt Müller.