Kolumne Krogerus & Tschäppeler – Bitte nicht noch eine Umstrukturierung! Warum Firmen-Manager mehr Geduld brauchen – und Angestellte mehr Zeit. Mikael Krogerus , Roman Tschäppeler (Das Magazin)

Foto: Roman Tschäppeler

Die Ankündigung von Umorganisationen oder Restrukturierungen im Unternehmen – oft ReOrgs genannt – kommen per E-Mail, gerichtet «An alle», und sind in der Regel für Angestellte kein Grund zum Feiern.

Oft sind es Ankündigungen von Veränderungen, die dazu führen, dass man die nächsten Monate vor allem mit dem Einarbeiten in neue Systeme verbringen wird (zusätzlich zu der regulären Arbeit). Oder dass man sich mal wieder etwas Neues aneignen muss, was in drei Monaten doch wieder rückgängig gemacht wird. Oder schlimmstenfalls, dass man sich Sorgen machen muss, ob es den eigenen Job morgen in dieser Form noch geben wird.