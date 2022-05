Kommentar zur Abwahl in Regensdorf – Bittere Pille für Max Walter Das Regensdorfer Stimmvolk hat seinen Gemeindepräsidenten abgewählt. Dass der Nachfolger die Bauwut der Investoren zügeln kann, ist zu bezweifeln. Anna Bérard

Die Überbauung Stockenhof mit ihren 400 Wohnungen ist eine der Grossbaustellen in Regensdorf. Foto: Francisco Carrascosa

Zwölf Jahre weibelte Max Walter für seine Gemeinde. Um das Image Regensdorfs als den Vorort Zürichs mit dem Gefängnis aufzupolieren. Um bei den Grossbauprojekten mehr für die Allgemeinheit herauszuholen. Um die Finanzen Regensdorfs mit Bundesbeiträgen aufzubessern. Dennoch hat ihn das Stimmvolk abgewählt. Das ist bitter. Über die Gründe lässt sich nur spekulieren: ob das Stimmvolk nach zwölf Jahren einfach einen Wechsel wollte. Ob es Walter fürs Wachstum der Gemeinde verantwortlich machte. Oder ob es gegen das private Projekt Surf- und Freizeitpark protestieren will, das Walter mit Vehemenz unterstützt hat. Klar ist, er sorgte mit seinen Engagements auch für Kritik. Etwa vonseiten der Bauern und Anwohnerinnen beim Surfpark. Oder als der Gemeinderat das Restaurant Hardegg ohne Einwilligung des Stimmvolks kaufte. Stefan Marty will die Projekte weiterführen, aber nicht mehr das Gesicht für jedes sein. Wie er als Gemeindepräsident ankommt, wird sich in vier Jahren zeigen.