Anschluss an Rafz – Bizarrer Abstimmungskampf um Zukunft der Schule im Rafzerfeld Ein Komitee weibelt im Rafzerfeld gegen Pläne der Schulpflege. Auf spezielle Art: Die Verantwortlichen wollen anonym bleiben und ihre Argumente nicht erklären. Manuel Navarro

Ein solches Banner wurde im Rafzerfeld von einem Zaun heruntergerissen. Foto: Raisa Durandi

In den Gemeinden Hüntwangen, Wasterkingen und Wil wird derzeit ein intensiver Abstimmungskampf geführt. Ende Monat entscheiden die drei der Schulgemeinde Unteres Rafzerfeld (SUR) angehörigen Dörfer darüber, wie ihre Schule künftig organisiert sein soll. Die Schulpflege schlägt einen Anschlussvertrag vor. Vorgesehen ist, die Primarschule in Wil zu konzentrieren, während die Sekundarschülerinnen und -schüler künftig in Rafz die Schulbank drücken.