Suzanne Thoma – BKW-Chefin wird Sulzer-Präsidentin Die langjährige BKW-Konzernchefin Suzanne Thoma verlässt den Berner Stromkonzern, um bei Sulzer das Amt der Präsidentin des Verwaltungsrats zu übernehmen.

Neue Aufgabe: Suzanne Thoma wechselt von der operativen Tätigkeit in die Aufsicht. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Thoma werde nach elfjähriger Tätigkeit bei BKW im ersten Halbjahr 2022 von ihrer CEO-Funktion zurücktreten, um zukünftig als professionelle Verwaltungsrätin tätig zu sein, teilte BKW am Montag mit. Der Nachfolgeprozess sei eingeleitet. Thoma werde BKW für eine reibungslose Übergangsphase zur Verfügung zu stehen und die Einführung einer oder eines neuen CEO unterstützen.

Thoma stiess 2010 als Leiterin des Geschäftsbereichs Netze sowie als Mitglied der Konzernleitung zur BKW. Ab 2013 war sie Konzernchefin. Thoma habe die BKW gemeinsam mit dem Verwaltungsrat durch die schwierigen Jahre der Verwerfungen an den internationalen Strommärkten geführt und das Dienstleistungsgeschäft aufgebaut und verstärkt.

Vertraute von Sulzer-Hauptaktionär Viktor Vekselberg

Thoma wird bei dem Technologiekonzern Sulzer Peter Löscher an der Spitze des Verwaltungsrats ersetzen. Sie wurde erst im vergangenen Frühjahr als Vizepräsidenten in das Gremium gewählt. Zudem verzichtet Thoma auf eine Wiederwahl in den Verwaltungsrat von OC Oerlikon, dem sie seit 2019 als Mitglied angehörte. Sie gilt als Vertraute des Hauptaktionärs Viktor Vekselberg, der auch bei OC Oerlikon beteiligt ist.

Bei Sulzer kommt es zu einer grösseren Rochade. Mit der Wahl von Suzanne Thoma als seine Nachfolgerin zieht sich der bisherige CEO Greg Poux-Guillaume zurück. Er wird durch Frédéric Lalanne ersetzt, derzeit noch Leiter der Division Flow Equipment.

Poux-Guillaume habe den Verwaltungsrat dahingehend informiert, dass er nach sechs Jahren an der Spitze des Unternehmens und einem erfolgreichen Turnaround seine Aufgaben Anfang 2022 an seinen Nachfolger übergeben möchte. Poux-Guillaume bleibt gleichzeitig Präsident des Verwaltungsrats der seit Ende September von Sulzer abgespaltenen und separat an der Börse kotierten Medmix.

Seine Leistungen werden vom Verwaltungsrat verdankt. Er hinterlasse Sulzer mit einer «ausgezeichneten Rentabilität und einem starken internen Talentpool», heisst es dazu.

Zu einem Wechsel kommt es auch auf der Position des Leiters des Servicegeschäfts. Daniel Bischofberger, seit 2016 Leiter der Division Services, übernimmt eine Aufgabe als CEO ausserhalb von Sulzer. Er wird per 1. Januar 2022 durch Tim Schulten ersetzt, den derzeitigen Gruppenleiter für Strategie, Marketing und Digital. Bischofberger begleitet den Übergang noch bis Ende Februar.

Im Verwaltungsrat kommt es neben dem bereits angekündigten Rücktritt von Löscher zu einem weiteren Abgang. Gerhard Roiss stellt sich nach sechs Jahren im Gremium nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung.

SDA/cpm

