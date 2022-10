Gebäude im Dorfzentrum verkauft – Bleiben Post und Spar in Dällikon? Das Wohnhaus mit dem Supermarkt und der Post hat eine neue Besitzerin. Zum Verkauf ausgeschrieben war es für 8,5 Millionen Franken. Anna Bérard

Das Wohn- und Gewerbehaus im Dälliker Ortszentrum gehört neu einer Pensionskasse mit Sitz in Schwyz. Foto: Patrick Gutenberg

In Dällikon trifft man sich auf der Post und im Spar, dem einzigen Lebensmittelladen in der Furttaler Gemeinde. Man könnte fast sagen: Rund ums Wohn- und Geschäftshaus an der Regensdorferstrasse 22 findet zumindest unter der Woche das Dorfleben statt. Das Gebäude war unlängst zum Verkauf ausgeschrieben, was gerade bei älteren Bauten – dieser stammt aus dem Jahr 1970 – die Frage nach den Plänen der neuen Besitzerin aufwirft. Soll es abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden?