Basel braucht nach Debakel in Lugano Punkte

Nach dem enttäuschenden 1:2 in Lugano vor drei Tagen brauchen die Basler heute zuhause gegen Xamax unbedingt Punkte, wenn sie weiter auf den Titel in der Super League hoffen wollen. Gegen die Tessiner offenbarten die Basler - nicht zum ersten Mal diese Saison - ihre Ineffizienz vor dem gegnerischen Tor und ihre Verwundbarkeit im eigenen Strafraum. Will der FCB heute gegen Xamax gewinnen, muss dringend eine Leistungssteigerung her.